{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Обновлено 

Нетаньяху призвал к запуску механизма автоматических санкций в отношении Ирана в ООН

Премьер Израиля отметил, что его страна "абсолютно точно знает, что происходит с иранской ядерной программой"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху EPA-EFE/RONEN ZVULUN/POOL
Описание
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© EPA-EFE/RONEN ZVULUN/POOL

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал во вторник западным государствам на необходимость немедленно запустить в ООН механизм автоматических санкций в отношении Тегерана.

На эту тему
История иранской ядерной сделки

"Мы (Израиль - прим. ТАСС) абсолютно точно знаем, что происходит с иранской ядерной программой. Иран рассчитывает получить ядерное оружие, но я повторю: Израиль этого не допустит. Призываю лидеров всех западных стран немедленно запустить механизм автоматических санкций [в отношении Ирана] в ООН", - приводит высказывания премьера его канцелярия.

Ранее во вторник Великобритания, Германия и Франция приняли решение о запуске механизма урегулирования споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Будущее этой сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта.

По версии исламской республики, остальные участники СВПД, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своей части обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, заявив о завершении этого процесса в начале января.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаИзраильНетаньяху, Биньямин
Реклама на ТАСС
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
США поддержали запуск механизма по разрешению споров по иранской ядерной сделке
При этом Вашингтон хотел бы, чтобы Лондон, Париж и Берлин объединили свои усилия по дипломатической изоляции Тегерана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС