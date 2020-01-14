Нетаньяху призвал к запуску механизма автоматических санкций в отношении Ирана в ООН

"Мы (Израиль - прим. ТАСС) абсолютно точно знаем, что происходит с иранской ядерной программой. Иран рассчитывает получить ядерное оружие, но я повторю: Израиль этого не допустит. Призываю лидеров всех западных стран немедленно запустить механизм автоматических санкций [в отношении Ирана] в ООН", - приводит высказывания премьера его канцелярия.

Ранее во вторник Великобритания, Германия и Франция приняли решение о запуске механизма урегулирования споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Будущее этой сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта.

По версии исламской республики, остальные участники СВПД, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своей части обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, заявив о завершении этого процесса в начале января.