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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Посол Украины: ответственность за сбитый Boeing должны нести и Иран, и поставщик ракет

Посол Украины в США Владимир Ельченко усмотрел в инциденте "российский след" в виде зенитного ракетного комплекса "Тор"

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Ответственность за сбитый под Тегераном пассажирский самолет компании "Международные авиалинии Украины" должны нести не только иранские военные, но и поставщик ракет для их комплексов ПВО. Об этом во вторник заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.

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"Мы говорим о двух частях ответственности, две составляющие: первая - ответственность тех лиц, которые отдавали приказ, которые стреляли этой ракетой, и, возможно, тех, кто поставлял эти ракеты. Вторая часть - это ответственность Ирана как государства, международно-правовая ответственность", - сказал дипломат в эфире украинского телеканала "Прямой".

В этом контексте Ельченко продолжил разговор о том, что есть "много составляющих, в том числе и очередной "российский след" в виде зенитного ракетного комплекса "Тор". Учитывая это, добавил он, необходимо "говорить об определенной международной ответственности". При этом дипломат признал, что это обстоятельство остается предметом "далекой перспективы".

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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