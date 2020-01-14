Посол Украины: ответственность за сбитый Boeing должны нести и Иран, и поставщик ракет

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Ответственность за сбитый под Тегераном пассажирский самолет компании "Международные авиалинии Украины" должны нести не только иранские военные, но и поставщик ракет для их комплексов ПВО. Об этом во вторник заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.

"Мы говорим о двух частях ответственности, две составляющие: первая - ответственность тех лиц, которые отдавали приказ, которые стреляли этой ракетой, и, возможно, тех, кто поставлял эти ракеты. Вторая часть - это ответственность Ирана как государства, международно-правовая ответственность", - сказал дипломат в эфире украинского телеканала "Прямой".

В этом контексте Ельченко продолжил разговор о том, что есть "много составляющих, в том числе и очередной "российский след" в виде зенитного ракетного комплекса "Тор". Учитывая это, добавил он, необходимо "говорить об определенной международной ответственности". При этом дипломат признал, что это обстоятельство остается предметом "далекой перспективы".