ООН надеется на участие Сарраджа и Хафтара в конференции по Ливии в Берлине

ООН, 14 января. /ТАСС/. ООН рассчитывает на самый высокий уровень участия ливийских сторон в запланированной на 19 января конференции по Ливии в Берлине. Об этом сообщил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос, примут ли участие в конференции глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.

"Мы ожидаем самого высокого уровня участия", - сказал он. При этом Дюжаррик напомнил, что организатором мероприятия выступает не ООН, а Германия.

"Продолжаем призывать стороны в Ливии соблюдать режим прекращения огня, который должен был начаться 12 января", - добавил он.

Во вторник пресс-служба правительства ФРГ сообщила, что в конференции примут участие Россия, США, Китай, Великобритания, Италия, Франция, Турция, Египет, Алжир, ОАЭ, Республика Конго, а также представители ООН, ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств. Там подтвердили, что в Берлин приглашены Саррадж и Хафтар.