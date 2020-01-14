Япония призывает работать с РФ над привлечением КНР к диалогу по контролю над вооружениями

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Министр обороны Японии Таро Коно заявил во вторник в ходе визита в США о необходимости работать с Москвой над привлечением Пекина к диалогу по контролю над вооружениями.

"Мы должны продолжать дипломатические усилия даже с Россией, чтобы вовлечь Китай в диалог по сокращению новых стратегических вооружений наравне с США и РФ. <...> Глядя на Россию с восточной стороны, мы видим потенциальные общие интересы во многих областях, касающихся отношений с Китаем", - сказал министр, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

В вашингтонской администрации считают, что возможные новые международные переговоры о контроле над вооружениями должны включать не только Россию и США, но и Китай. Пекин до сих пор последовательно отказывался присоединиться к таким консультациям.

Отвечая 4 ноября на вопрос ТАСС, президент США Дональд Трамп заверил, что его страна хотела бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими государствами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. Предполагается, что оно может прийти на смену российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.

В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале подчеркивал, что Россия уважает позицию Китая об отказе присоединиться к международным переговорам о контроле над вооружениями и не будет насильно загонять китайских партнеров на такие консультации, в которых они себя не видят.