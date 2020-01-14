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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Иранский чиновник заявил о посещении канадскими экспертами места крушения Boeing

Представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде отметил, что это позволило провести первую трехстороннюю встречу специалистов

ТЕГЕРАН, 14 января. /ТАСС/. Канадские эксперты после встречи с иранскими коллегами посетили место крушения украинского самолета, сбитого по ошибке ВС Ирана. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде.

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"Канадские специалисты сегодня после проведения трехсторонней встречи экспертов из Ирана, Украины и Канады посетили место крушения украинского самолета", - цитирует его агентство ISNA. Джафарзаде добавил, что "Организация гражданской авиации Ирана приветствует участие делегаций из других стран в расследовании происшествия".

По его словам, "прибытие канадских специалистов позволило провести первую трехстороннюю встречу".

Теги
КанадаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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