СМИ: по военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада нанесен ракетный удар

ТАСС, 14 января. Иракская военная база Эт-Таджи к северу от Багдада, где находятся американские военнослужащие, подверглась во вторник ракетной атаке. Как сообщил телеканал Al Sumariya , обстрел велся из реактивных систем залпового огня. Все выпущенные ракеты разорвались в окрестностях военного объекта. Сведений о пострадавших среди иракских и американских военных не поступало.

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База в Эт-Таджи подвергалась обстрелам в начале января в ответ на налет ВВС США, совершенный 29 декабря прошлого года на лагерь шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" в городе Эль-Каим близ границы с Сирией. Тогда, по данным Al Sumariya, погибли 27 ополченцев.

3 января в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада были убиты командующий силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани и заместитель командира "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис.

9 января один из шиитских лидеров шейх Кайс аль-Хазали заявил телеканалу "Аль-Маядин", что ополченцы оставляют за собой право отомстить США за гибель своего командира аль-Мухандиса в случае, если американские войска в ближайшее время не покинут Ирак.

Иран в качестве акции возмездия за убийство Сулеймани нанес в ночь на 8 января ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.