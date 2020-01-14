Зариф назвал стратегической ошибкой решение европейских стран по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 14 января. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает стратегической ошибкой решение ФРГ, Франции и Великобритании о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Соответствующее заявление он сделал во вторник на встрече с государственным министром в МИД Германии Нильсом Анненом, которая прошла в Нью-Дели.

"Действия [европейцев] по запуску механизма урегулирования споров юридически необоснованны и политически являются стратегической ошибкой", - приводит слова Зарифа пресс-служба МИД исламской республики.

Аннен в свою очередь сказал, что "Германия придает большое значение отношениям с Ираном". "Мы стремимся к сохранению ядерной сделки, и по своему духу заявление трех европейских стран не направлено на то, чтобы нанести ущерб СВПД", - отметил он.

Ранее во вторник главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД.

Будущее сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии исламской республики, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января заявил о завершении этого процесса.