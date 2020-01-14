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Пентагон объяснил, почему зачастую отказывается от поставок комплекса Patriot за рубеж

Иностранные партнеры требуют от Вашингтона делиться техническими данными об этих системах, а также налаживать их частичное или полное производство на своей территории, пояснили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. США отвечают отказом на многие запросы о поставке зенитных ракетных комплексов Patriot за рубеж, так как иностранные партнеры требуют от Вашингтона делиться техническими данными об этих системах, а также налаживать их частичное или полное производство на своей территории. Об этом заявила во вторник на встрече с журналистами, в числе которых был корреспондент ТАСС, заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

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Ее попросили прокомментировать ситуацию с поставками Россией и Соединенными Штатами третьим странам зенитных ракетных систем С-400 и Patriot. При этом Лорд сказали, сославшись на мнение зарубежных экспертов, что США уступают России в конкурентной борьбе за данный сегмент иностранного рынка вооружений, поскольку С-400 лучше Patriot в техническом плане и к тому же дешевле.

"Множество вопросов, связанных с поставками Patriot и C-400, когда их сравнивают, зачастую объясняется тем, что наши (США - прим. ТАСС) зарубежные партнеры по военно-техническому сотрудничеству хотят передачи неимоверного объема технических данных, а также налаживания существенных объемов производства [этих систем противовоздушной и противоракетной обороны] на своей территории. Такое возможно, когда дело касается менее технически продвинутых [американских] систем. Однако, очевидно, что мы ограничены национальным режимом экспортного контроля и иными тому подобными вещами. Поэтому очень часто такой аппетит [зарубежных партнеров США] невозможно удовлетворить, поскольку это запрещает национальное законодательство. Этот фактор порой примешивается к дискуссии, относящейся к С-400", - заявила в ответ замглавы Пентагона.

Кроме того, она в очередной раз подчеркнула, что США не намерены допускать ситуаций, при которых у каких-то их иностранных партнеров будут оказываться и ЗРС С-400, и американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35. "F-35, по существу, является компьютером в небе, который "разговаривает" со всеми другими средствами США, будь то истребители или иные системы, на земле. А С-400 является системой, собирающей информацию об этом. Мы не позволим, чтобы об одном из наиболее наших ценных средств собирали [данные] на постоянной основе", - отметила Лорд.

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