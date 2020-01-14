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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

США поддержали запуск механизма по разрешению споров по иранской ядерной сделке

При этом Вашингтон хотел бы, чтобы Лондон, Париж и Берлин объединили свои усилия по дипломатической изоляции Тегерана

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают решение Великобритании, Германии и Франции запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил во вторник спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в интервью агентству Reuters.

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Хук заявил, что Вашингтон поддерживает шаги Франции, Великобритании и Германии по официальному запуску механизма по разрешению споров в рамках ядерной сделки с Ираном, но добавил, что США хотели бы, чтобы они объединили свои усилия по дипломатической изоляции Тегерана. "Мы надеемся, что европейцы продолжат привлекать Иран к ответственности. Мы хотели бы, чтобы они присоединились к нашим усилиям по дипломатической изоляции и экономическому давлению, которые являются условиями для достижения нового и лучшего соглашения", - сказал дипломат, аппарат которого входит в структуру Госдепартамента.

По его словам, США "очень рады" тому, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласен с оценкой США по Ирану. "Мы очень рады, что премьер Джонсон согласен с нашей оценкой. От ядерной сделки с Ираном почти ничего не осталось", - отметил Хук. Глава британского правительства ранее выступил за замену СВПД на новое соглашение на условиях США, если сделку сохранить не удастся.

Во вторник главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД. МИД РФ выразил разочарование в связи с их решением.

Будущее сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии Ирана, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее сегодняшнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале январе заявил о завершении этого процесса.

Теги
СШАИранГерманияВеликобританияФранцияСитуация вокруг ядерной программы ИранаДжонсон, Борис
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