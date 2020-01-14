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СМИ: алжирская армия проводит учения поблизости от ливийской границы

В маневрах участвуют танковые соединения и подразделения ВВС

РАБАТ, 14 января. /ТАСС/. Правительственная Национальная народная армия Алжира проводит учения "Боркан-2020" в районе Ин-Аменас (провинция Иллизи, восток страны), расположенном близ границы с Ливией.

Как сообщает во вторник информационное агентство Algeria Press Service, в учениях принимает участие 41-я танковая бригада, подразделения ВВС и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Их посетил сегодня исполняющий обязанности начальника штаба армии генерал-майор Саид Шангриха.

"Цель учений - повышение боеспособности войск и улучшение взаимодействия между штабами армии", - отмечается в коммюнике министерства национальной обороны. Кроме того, они "нацелены на подготовку командования и штабов к приготовлению, планированию и ведению операций в условиях вероятных угроз".

В районе Ин-Аменас алжирские войска отрабатывают тактические и оперативные действия, координацию действий между различными подразделениями. БПЛА задействованы в разведывательных операциях для отслеживания и обстрела с воздуха вероятного противника, который намеревается проникнуть на территорию крупного энергетического объекта.

Как отмечают наблюдатели, учения "Боркан-2020" проходят на фоне сохраняющейся напряженной ситуации в соседней Ливии, где военные отряды международно признанного Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа противостоят Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

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