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Начало процедуры импичмента Трампа
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Процедура импичмента Трампа в Сенате может начаться 21 января

Начало судебного процесса напрямую зависит от того, когда Палата представителей передаст сенаторам обвинительное заключение
Президент США Дональд Трамп AP Photo/ Jacquelyn Martin
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Процедура импичмента президента США Дональда Трампа в виде судебного процесса может начаться в Сенате Конгресса уже 21 января. Об этом заявил во вторник лидер республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа Митч Макконнелл.

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"Мы сможем пройти некоторые предварительные этапы на этой неделе, что даст нам возможность начать судебное разбирательство в следующий вторник [21 января]", - отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Начало судебного процесса в Сенате напрямую зависит от того, когда Палата представителей Конгресса передаст сенаторам обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни после соответствующего голосования в среду, как сообщила ранее спикер нижней палаты законодательного органа Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния). Перед этим она может объявить имена законодателей, которые в случае одобрения резолюции о передаче сенаторам обвинительного заключения будут уполномочены представлять нижнюю палату на судебном процессе в Сенате. В США их называют управляющими.

"Мы рассчитываем передать [обвинение сенаторам] завтра (в среду - прим. ТАСС) в течение дня, - сообщил журналистам во вторник лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер (демократ, от штата Мэриленд). - Не утром и не до полудня. Спикер вполне может объявить имена управляющих перед тем, как начнется обсуждение резолюции". Резолюция также позволит выделить средства из бюджета на проведение судебного процесса в Сенате. Перед началом разбирательства сенаторы должны привести к присяге председателя Верховного суда Джона Робертса, который будет руководить процессом, и утвердить правила его проведения.

Две статьи обвинения против Трампа - злоупотребление властью и препятствование Конгрессу - были утверждены демократами еще 18 декабря. Во время судебного процесса сенаторы будут выполнять функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступит стороной обвинения. Чтобы импичмент был объявлен, необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (67). При нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 из 100 мест.

Трамп ранее неоднократно критиковал демократов за то, что они задерживают передачу обвинительного заключения в Сенат.

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Трамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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