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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Канада обратилась к Украине за помощью при идентификации жертв авиакатастрофы в Иране

В телефонном разговоре президент Украины заверил премьера Канады в готовности украинских специалистов помогать канадским коллегам

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо по телефону попросил президента Украины Владимира Зеленского способствовать процессу идентификации жертв катастрофы украинского самолета в Иране, среди которых были и канадцы. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе офиса украинского лидера.

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"Джастин Трюдо попросил содействия у Владимира Зеленского в диалоге с иранскими властями при идентификации тел погибших, среди которых есть и граждане Канады", - говорится в сообщении. На это Зеленский ответил, что украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране.

Кроме того, Трюдо поблагодарил Зеленского за усилия по обеспечению доступа канадских специалистов к месту трагедии. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, в частности, работу группы координации и реагирования во главе с министрами иностранных дел стран, чьи граждане погибли в катастрофе, заседание которой запланировано на 16 января в Лондоне.

Теги
УкраинаКанадаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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