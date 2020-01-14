В Госдепе считают, что вывод войск США из Ирака спровоцирует уход всей коалиции

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Вывод войск США из Ирака приведет к уходу всей международной коалиции и возобновлению активности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Такое мнение выразил заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ, выступая во вторник в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

"Если вы проголосуете за уход сил США, то все партнеры по коалиции уйдут вместе с ними, а следом и инвесторы", - сказал он.

"В таком случае крайне вероятно, что вернется ИГ", - убежден американский дипломат. "Так что нам надо провести переговоры и решить, что будет хорошо для обеих сторон", - добавил Худ.