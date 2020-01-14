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Мадуро объявил о проведении в феврале военных учений в Венесуэле

Президент Венесуэлы дал указания, чтобы "народное ополчение создало круглосуточную систему по защите страны"

ТАСС, 14 января. Вооруженные силы Венесуэлы проведут в середине февраля военные учения. Об этом сообщил во вторник президент республики Николас Мадуро.

"15-16 февраля мы начинаем первые военные учения по обороне всех городов нашей страны при участии Вооруженных сил Венесуэлы и народного ополчения", - сказал он в ежегодном послании к нации, которое транслирует телеканал TeleSUR.

По словам Мадуро, он также дал указания, чтобы "народное ополчение создало круглосуточную систему по защите страны". "В ходе этих учений мы отработаем все механизмы по защите, патрулированию, обмену информацией", - добавил он.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэла
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