СМИ: полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Бейруте

БЕЙРУТ, 14 января. /ТАСС/. Столкновения между полицейскими и активистами протестного движения произошли во вторник в торговом квартале Хамра в Бейруте. Как сообщил телеканал MTV, полицейские применили гранаты со слезоточивым газом против толпы демонстрантов, перекрывшей движение у входа в здание Центрального банка Ливана. Несколько активистов задержаны.

В ночные часы демонстранты вновь появились на эстакаде Ринг, связывающей христианские и мусульманские кварталы Бейрута, а также на участках прибрежной автострады в районах Зук и Бурдж-Хаммуд. Прямо на проезжей части молодежь устанавливает там палаточные лагеря.

По сведениям новостного портала Naharnet, блокированы площадь Сассин и улица Джумейзе в христианском районе Ашрафия, в мусульманской части столицы перекрыты проспект Корниш-Мазраа и эстакада Кола. Между полицейскими и демонстрантами происходят стычки.

Уличные протесты, которые начались в Ливане 17 октября прошлого года, продолжаются 90 дней. Лидеры протестующих объявили во вторник о своем намерении перейти к кампании гражданского неповиновения с целью усилить давление на правящие круги. Демонстранты добиваются создания правительства национального спасения из технократов, роспуска парламента и проведения досрочных выборов.