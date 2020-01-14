СМИ: Хафтар определил крайний срок разоружения группировок в Ливии, уведомив о нем Россию

КАИР, 14 января. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар выдвинул ряд условий для продолжения переговоров и подписания соглашения о перемирии, определив в том числе крайний срок полного разоружения действующих в стране военизированных формирований. Как сообщил во вторник телеканал Al Arabiya, он уже довел их до сведения российской стороны.

В частности, фельдмаршал проинформировал Москву о необходимости включения в документ положения о том, что группировки в Ливии должны сдать все свои вооружения в период от 45 до 90 дней. Он также потребовал, чтобы этот процесс проходил под полным контролем ЛНА, планирующей создать совместно с ООН специальную комиссию, которая займется учетом и сбором этого оружия у бывших ополченцев.

Среди прочего, по данным Al Arabiya, Хафтар проинформировал о полном неприятии Турции в качестве международного посредника в ливийском урегулировании. "Он настаивает на том, чтобы государства-посредники были нейтральными и исходили из необходимости сохранения стабильности в Ливии, а не поддержки вооруженных милиций или отправки [в Ливию] экстремистов", - отметили источники телеканала.

Переговоры по Ливии

12 января в Ливии в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня между заседающим в Триполи международно признанным Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и ЛНА. Представители сторон 13 января прибыли в Москву для переговоров, по итогам которых Саррадж и председатель Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри подписали соглашение о прекращении огня. Хафтар взял паузу для изучения соглашения, однако позднее, как передали арабские СМИ, покинул российскую столицу без подписания документа. Одновременно с этим стала поступать информация о возобновлении боев на юге Триполи, а ЛНА выпустила заявление, в котором декларировала "готовность и решимость добиться победы".

Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что фельдмаршал "положительно воспринял итоговое заявление", однако взял двое суток для обсуждения с шейхами поддерживающих его племен достигнутых в Москве договоренностей перед подписанием соглашения. В ведомстве также указали, что начатая в российской столице деятельность по урегулированию конфликта будет продолжена, назвав главным итогом этих встреч "принципиальное согласие сторон на бессрочное продление режима прекращения огня", что создает "благоприятствующую атмосферу" для созыва запланированной на 19 января конференции по Ливии в Берлине.

Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителей ЛНА уже сообщал, что Хафтар не станет подписывать соглашение о перемирии, пока в него не будут внесены все его замечания и правки. Помимо требования о "разоружении, роспуске и ликвидации вооруженных милиций", командующего не устроил и тот факт, что в документе не было пунктов о "выводе турецких сил из Ливии", а также приостановке действия подписанного триполийским кабмином с Анкарой в конце ноября меморандума о сотрудничестве, в том числе в военной сфере.