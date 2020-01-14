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Власти Польши против вмешательства ЕС в процесс реформирования своей судебной системы

Пресс-секретарь польского правительства заявил, что у ЕС нет правовых оснований для сомнения в нормах права, касающихся судебной системы его страны

ВАРШАВА, 14 января. /ТАСС/. Власти Польши исходят из того, что судебная система регулируется государствами - членами Европейского союза самостоятельно и не затрагивается нормативными актами ЕС. Об этом заявил на пресс-конференции во вторник пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

Таким образом он прокомментировал решение Еврокомиссии обратиться в Суд ЕС с просьбой принять меры в связи с введением дисциплинарного режима в отношении польских судей, что может привести к приостановке работы Дисциплинарной палаты Верховного суда Польши.

"Прежде всего мы подчеркиваем, что судебная власть регулируется государствами-членами, и на нее не влияют нормы ЕС. Договоры ЕС не регулируют юстицию", - сказал Мюллер. "Поэтому, по оценке правительства, у ЕС нет правовых оснований, чтобы ставить под сомнение нормы права, касающиеся судебной системы", - добавил он.

В конце прошлого года европейский суд поставил под сомнение независимость введенной действующей в Польше властью Дисциплинарной палаты Верховного суда, который в свою очередь постановил, что эта структура не является судом в понимании европейского и польского права.

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