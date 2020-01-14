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Суд отклонил иск о признании недействительным решения о роспуске парламента Перу

Четверо из семи судей посчитали, что президент Мартин Вискарра имел право распустить парламент

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 января. /ТАСС/. Конституционный суд Перу отклонил во вторник иск о признании незаконным решения президента Мартина Вискарры распустить Конгресс (однопалатный парламент).

"Четыре голоса было отдано за то, чтобы признать иск необоснованным, три голоса - против", - говорится в Twitter суда.

Четверо из семи судей посчитали, что Вискарра имел право распустить парламент, так как он дважды выразил недоверие правительству с момента последних всеобщих выборов.

Разногласия между исполнительной властью и парламентом Перу возникли из-за процедуры избрания членов Конституционного суда. Вискарра настаивал на том, что Конгресс должен проголосовать по вопросу о доверии правительству прежде, чем выбирать судей. Однако парламентарии ответили отказом, в связи с чем 30 сентября глава государства объявил о роспуске законодательного органа и назначил досрочные выборы в Конгресс на 26 января 2020 года.

Теги
ПеруВискарра, Мартин
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