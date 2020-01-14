СМИ: в Косове убит свидетель Специального суда в Гааге

БЕЛГРАД, 15 января. /ТАСС/. Инспектор лесничества в муниципалитете Приштина в Косове и Метохии Назми Рустеми, убитый 18 декабря, являлся свидетелем Специального суда в Гааге. Об этом сообщил во вторник косовский канал Т7.

По данным канала, Рустеми проходил по программе защиты свидетелей Спецсуда и три месяца назад дал показания в Гааге. Первоначально косовские правоохранители заявили, что его убийство связано с профессиональной деятельностью, однако семья покойного утверждает, что Рустеми убили за показания, которые могли бы повредить нынешнему руководству непризнанного образования, причастному к преступлениям "Освободительной армии Косова" в отношении сербского, цыганского и албанского населения края в конце 1990-х годов.

"Он сказал мне, что ему звонили из Миссии ЕС в области верховенства закона (EULEX), когда он вернулся, я спросила, что случилось. Он сказал, что все в порядке. Это был его последний визит в EULEX", - приводит канал слова жены убитого Елмазе Рустеми, которая потребовала расследовать убийство своего мужа.

Спецсуд в Гааге не комментирует свидетельский статус Рустеми по "профессиональным, этническим и юридическим причинам". Об этом говорится в комментарии ведомства, направленном телеканалу.

Ранее премьер непризнанного образования Рамуш Харадинай заявил о своей отставке в связи с вызовом на допрос в Гаагу в Специальный суд по расследованию военных преступлений в Косове в качестве подозреваемого. Процесс станет для Харадиная третьим, ранее Гаагский трибунал его дважды оправдал, хотя суд, по данным трибунала, "проходил в атмосфере запугивания свидетелей".

О создании Специального суда было объявлено в 2016 году, он начал работу в 2018 году. Для обеспечения независимости работы юридической инстанции ее было решено разместить в Гааге. Суд расследует военные преступления и преступления против человечности, в том числе геноцид. Вместе с тем он функционирует по косовским законам, а это значит, что трибунал носит не международный, а национальный характер.