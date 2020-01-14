{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Косове убит свидетель Специального суда в Гааге

Назми Рустеми убили за показания, которые могли бы повредить нынешнему руководству образования, утверждают члены его семьи

БЕЛГРАД, 15 января. /ТАСС/. Инспектор лесничества в муниципалитете Приштина в Косове и Метохии Назми Рустеми, убитый 18 декабря, являлся свидетелем Специального суда в Гааге. Об этом сообщил во вторник косовский канал Т7.

По данным канала, Рустеми проходил по программе защиты свидетелей Спецсуда и три месяца назад дал показания в Гааге. Первоначально косовские правоохранители заявили, что его убийство связано с профессиональной деятельностью, однако семья покойного утверждает, что Рустеми убили за показания, которые могли бы повредить нынешнему руководству непризнанного образования, причастному к преступлениям "Освободительной армии Косова" в отношении сербского, цыганского и албанского населения края в конце 1990-х годов.

"Он сказал мне, что ему звонили из Миссии ЕС в области верховенства закона (EULEX), когда он вернулся, я спросила, что случилось. Он сказал, что все в порядке. Это был его последний визит в EULEX", - приводит канал слова жены убитого Елмазе Рустеми, которая потребовала расследовать убийство своего мужа.

Спецсуд в Гааге не комментирует свидетельский статус Рустеми по "профессиональным, этническим и юридическим причинам". Об этом говорится в комментарии ведомства, направленном телеканалу.

Ранее премьер непризнанного образования Рамуш Харадинай заявил о своей отставке в связи с вызовом на допрос в Гаагу в Специальный суд по расследованию военных преступлений в Косове в качестве подозреваемого. Процесс станет для Харадиная третьим, ранее Гаагский трибунал его дважды оправдал, хотя суд, по данным трибунала, "проходил в атмосфере запугивания свидетелей".

О создании Специального суда было объявлено в 2016 году, он начал работу в 2018 году. Для обеспечения независимости работы юридической инстанции ее было решено разместить в Гааге. Суд расследует военные преступления и преступления против человечности, в том числе геноцид. Вместе с тем он функционирует по косовским законам, а это значит, что трибунал носит не международный, а национальный характер.

Теги
Сербия
Реклама на ТАСС
Наступление Ливийской национальной армии на Триполи
Спикер парламента Ливии заявил о прекращении перемирия и возобновлении боев в Триполи
Режим прекращения огня в Триполи потерпел неудачу, констатировал Акила Салех Иса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС