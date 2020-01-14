Глава Пентагона отказался отвечать на вопрос о конкретных угрозах со стороны Сулеймани

Пять дней на грани. Как США и Иран едва не начали новый год с войны

"Нет. Послушайте, на прошлой неделе я много говорил об Иране, мне больше нечего добавить к этому", - сказал глава оборонного ведомства на совместной пресс-конференции в Пентагоне с министром обороны Японии Таро Коно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Сулеймани готовил атаки на четыре американских посольства. В воскресенье Эспер подчеркнул, что не обладает данными по этому вопросу, и не стал подтверждать, что генерал планировал эти нападения. После этого газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в правительстве сообщила, что Сулеймани планировал вылазки против дипломатических и военных объектов США, однако американская разведка не обладала конкретной информации о том, когда и где может произойти нападение.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.