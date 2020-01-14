СМИ: удар по военному аэродрому в провинции Хомс нанесли ВВС Израиля

ТАСС, 15 января. Ракетный удар по военному аэродрому Т-4, расположенному на востоке сирийской провинции Хомс, нанесли ВВС Израиля. Об этом говорится в переданном в среду агентством SANA заявлении источника в командовании ВС республики.

"Израильская авиация совершила новую агрессию против Сирии, атаковав военный аэродром Т-4 со стороны граничащего с Иорданией и Ираком района Эт-Танф, - говорится в сообщении. - Наши средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку, поразив несколько воздушных целей противника".

Израильские ВВС начали нападение во вторник в 22:10 по местному времени (23:10 мск). При этом, по информации источника, четыре ракеты достигли цели и упали на территории аэродрома, в результате чего был нанесен материальный урон. О пострадавших вследствие атаки сведений не поступало.

В июне 2019 года во время израильского удара по авиабазе Т-4 в провинции Хомс погиб один сирийский военнослужащий и еще двое получили ранения. Был поражен склад с боеприпасами, две постройки и военная техника, повреждена инфраструктура аэродрома. МИД Сирии направил послание в Совет Безопасности ООН, уведомив международное сообщество об этом акте агрессии.