{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии
Обновлено 

СМИ: удар по военному аэродрому в провинции Хомс нанесли ВВС Израиля

По данным SANA, сирийские ПВО отразили нападение и поразили несколько воздушных целей

ТАСС, 15 января. Ракетный удар по военному аэродрому Т-4, расположенному на востоке сирийской провинции Хомс, нанесли ВВС Израиля. Об этом говорится в переданном в среду агентством SANA заявлении источника в командовании ВС республики.

"Израильская авиация совершила новую агрессию против Сирии, атаковав военный аэродром Т-4 со стороны граничащего с Иорданией и Ираком района Эт-Танф, - говорится в сообщении. - Наши средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку, поразив несколько воздушных целей противника".

Израильские ВВС начали нападение во вторник в 22:10 по местному времени (23:10 мск). При этом, по информации источника, четыре ракеты достигли цели и упали на территории аэродрома, в результате чего был нанесен материальный урон. О пострадавших вследствие атаки сведений не поступало.

В июне 2019 года во время израильского удара по авиабазе Т-4 в провинции Хомс погиб один сирийский военнослужащий и еще двое получили ранения. Был поражен склад с боеприпасами, две постройки и военная техника, повреждена инфраструктура аэродрома. МИД Сирии направил послание в Совет Безопасности ООН, уведомив международное сообщество об этом акте агрессии.

Теги
СирияКризис в СирииИзраиль
Реклама на ТАСС
Наступление Ливийской национальной армии на Триполи
Спикер парламента Ливии заявил о прекращении перемирия и возобновлении боев в Триполи
Режим прекращения огня в Триполи потерпел неудачу, констатировал Акила Салех Иса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС