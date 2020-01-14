Разведка США изучает данные о хакерских атаках на украинскую компанию Burisma

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Американские разведывательные службы изучают данные, указывающие на попытку якобы связанных с Россией хакеров атаковать сервера украинской компании Burisma. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на координатора аппарата директора Национальной разведки США по обеспечению безопасности выборов в стране Шелби Пирсон.

В понедельник газета The New York Times разместила материал, в котором утверждала, что якобы связанные с Россией хакеры в ноябре 2019 года провели серию атак на ресурсы Burisma для получения доступа к учетным записям ее сотрудников, а также сотрудников компаний, входящих в холдинг Burisma Holdings. По оценке источников издания, время атак и их масштаб указывают, что в конечном счете хакеры пытались добыть информацию, потенциально способную навредить бывшему вице-президенту США и участнику избирательной кампании на высший пост страны Джозефу Байдену, а также его сыну Хантеру, который входил в руководство Burisma.

"Прежде чем делать какие-либо выводы о мотивах, мы всегда стараемся изучить все возможные варианты", - ответила Пирсон на вопрос о том, что предполагаемые атаки на Burisma совершены с целью добыть потенциально компрометирующую информацию о бывшем вице-президенте США и его сыне. Она также заявила, что в разведывательном сообществе изучают возможность такого развития событий.

Хантер Байден в 2014 году вошел в правление компании Burisma, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой компании. По сообщениям американской прессы, представители администрации действующего президента США Дональда Трампа пытались отыскать на Украине компромат на Джозефа Байдена и помешать его кампании в борьбе за президентский пост в 2020 году. Демократы обвинили Трампа в попытках надавить на президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы он возобновил уголовные дела против Burisma, и начали против него процедуру импичмента.

The New York Times ранее уже писала о якобы имеющих отношение к России хакерских группировках, готовящих, по мнению издания, планы вмешательства в избирательный процесс в США в 2020 году. В декабре 2019 года посол РФ в США Анатолий Антонов, говоря о подобных обвинениях, раскритиковал Вашингтон за беспочвенные заявления о связях попавших под санкции "хакерских группировок" с российским правительством. Как подчеркнул Антонов, Москва давно предлагает американской стороне наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности, однако в Вашингтоне "эту идею старательно игнорируют, предпочитая навешивать на Россию ярлык киберпреступника".