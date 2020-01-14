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Республика Сербская не намерена вступать в НАТО

Энтитет Боснии и Герцеговины будет сохранять военный нейтралитет, заявил сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик

БЕЛГРАД, 15 января. /ТАСС/. Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) не намерена вступать в НАТО и будет сохранять военный нейтралитет. Об этом в программе национального телевидения РТС "Знак вопроса" заявил во вторник сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Отвечая на вопрос, ведет ли он республику в НАТО, Додик ответил: "Нет". "В первом пункте принятого плана реформ говорится, что он не предусматривает членство Боснии и Герцеговины в НАТО, и для любого движения в сторону НАТО будет необходимо новое решение Президиума Боснии и Герцеговины. Военный нейтралитет - наша цель, мы не хотим границы НАТО по Дрине, на границе Сербии. Нигде в документе не говорится об интеграции в НАТО", - заявил он.

Ранее в интервью ТАСС Додик рассказал, что республика испытывает серьезное давление по вопросу вступления в НАТО. По его словам, Запад хотел бы видеть все страны в НАТО, однако у Республики Сербской нет намерения менять свою стратегическую определенность, то есть военный нейтралитет. Политик считает, что вступление в НАТО после бомбардировок 1999 года оправдало бы преступную агрессию Североатлантического альянса в отношении Югославии.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире в Боснии и Герцеговине (Дейтонское соглашение), подписанном 14 декабря 1995 года в Париже, государство БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (51% территории) и Республики Сербской (49% территории ), а также округа Брчко. Государственное устройство БиГ - одно из самых сложных в мире. В системе управления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (славяне, принявшие ислам), сербы (православные) и хорваты (католики).

Вступление БиГ в НАТО невозможно без согласия всех энтитетов. В то же время парламент Республики Сербской еще в октябре 2017 года принял резолюцию о нейтралитете в отношении военных союзов. Боснийские сербы выступают против вступления в НАТО и рассматривают парламентскую резолюцию как первый шаг к проведению референдума по вопросу вступления Боснии и Герцеговины в Североатлантический альянс.

Теги
Босния и ГерцеговинаСербияДодик, Милорад
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