Спикер парламента Ливии заявил о прекращении перемирия и возобновлении боев в Триполи

"Режим прекращения огня в Триполи потерпел неудачу, боевые действия продолжаются", - сказал он. При этом спикер базирующегося в Тобруке парламента указал, что власти на востоке и Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара согласились на перемирие "из уважения к просьбе президента России Владимира Путина". По его словам, вторжение Турции, которую политик обвинил в "поддержке террористов и боевиков на ливийской территории", стало причиной того, что битва по освобождению столицы "затягивается".

12 января в Ливии в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня. Враждующие лагеря поддержали перемирие, однако на протяжении последних дней неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении. Представители сторон 13 января прибыли в Москву для переговоров, по итогам которых глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж подписал соглашение о перемирии. Хафтар попросил время для его изучения, однако позднее покинул российскую столицу, так и не поставив свою подпись под документом. Одновременно с этим стала поступать информация о возобновлении боев на юге Триполи, а ЛНА выпустила заявление, в котором декларировала "готовность и решимость добиться победы".

Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что фельдмаршал "положительно воспринял итоговое заявление", однако перед подписанием взял два дня на обсуждение с шейхами поддерживающих его племен достигнутых в Москве договоренностей. В то же время, как передавал телеканал Al Arabiya, ряд источников утверждал, что Хафтар выдвинул ряд условий, настаивая на полном исключении Турции из процесса наблюдения за прекращением огня, а также требуя внесения в документ обязательного к исполнению пункта о "разоружении, роспуске и ликвидации вооруженных милиций" в срок до 90 дней при участии и мониторинге ООН.

На этом фоне во вторник в пресс-службе правительства ФРГ заявили, что международная конференция по Ливии на уровне глав государств и правительств состоится 19 января в Берлине, позвав на нее как Сарраджа, так и Хафтара. Последний, как передавал телеканал Al Arabiya, уже принял приглашение.