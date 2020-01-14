Канада поддерживает запуск механизма по разрешению споров вокруг иранского атома

ОТТАВА, 15 января. /ТАСС/. Правительство Канады поддерживает решение Великобритании, Германии и Франции о запуске Механизма урегулирования споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении главы канадского МИД Франсуа-Филиппа Шампаня.

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"Канада решительно поддерживает дипломатические усилия Франции, Германии и Соединенного Королевства по оказанию давления на Иран с целью соблюдения им обязательств по соглашению, в том числе путем активации Механизма урегулирования споров", - отмечается в тексте. Шампань добавил, что Оттава считает полную реализацию СВПД "наилучшим способом ограничить возможности Ирана по потенциальному созданию ядерного оружия".

Во вторник главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске Механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД. МИД РФ выразил разочарование в связи с их решением.