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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Канада поддерживает запуск механизма по разрешению споров вокруг иранского атома

Оттава считает полную реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий "наилучшим способом ограничить возможности Ирана по потенциальному созданию ядерного оружия"

ОТТАВА, 15 января. /ТАСС/. Правительство Канады поддерживает решение Великобритании, Германии и Франции о запуске Механизма урегулирования споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении главы канадского МИД Франсуа-Филиппа Шампаня.

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"Канада решительно поддерживает дипломатические усилия Франции, Германии и Соединенного Королевства по оказанию давления на Иран с целью соблюдения им обязательств по соглашению, в том числе путем активации Механизма урегулирования споров", - отмечается в тексте. Шампань добавил, что Оттава считает полную реализацию СВПД "наилучшим способом ограничить возможности Ирана по потенциальному созданию ядерного оружия".

Во вторник главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске Механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД. МИД РФ выразил разочарование в связи с их решением.

Теги
КанадаИранГерманияВеликобританияРоссияФранцияСитуация вокруг ядерной программы ИранаШампань, Франсуа-Филипп
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