В ЕС считают, что конференция в Берлине может содействовать улучшению ситуации в Ливии

ПАРИЖ, 15 января. /ТАСС/. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказал мнение, что конференция по Ливии, намеченная на 19 января в Берлине, может привести к улучшению ситуации в этой стране. Об этом он заявил, выступая во вторник на пленарной сессии Европейского парламента. Трансляцию из Страсбурга вел сайт парламента.

По мнению Борреля, конференция "должна позволить консолидировать режим прекращения огня и избежать эскалации, а также позволить вернуться [представителям сторон] за стол переговоров". "Нам, европейцам следует преодолеть наши разногласия [по Ливии] и действовать более едино, чтобы противостоять нынешней ситуации. И Германия уже предприняла шаги в этом направлении, объявив о намерении провести конференцию по Ливии в ближайшее воскресенье, 19 января. Это будет сделано после многих месяцев подготовки, в которой мы приняли активное участие", - сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

"Многие аналитики утверждают, что ситуация в Ливии выходит у нас из-под контроля. Но я могу уже сейчас вам гарантировать, что прекращение огня будет осуществляться и что берлинская конференция будет организована", - подчеркнул Боррель.

Отмененный визит

В то же время он сообщил, что пытался недавно совершить рабочую поездку в Ливию, но ее пришлось отменить по причинам безопасности. "Но я задаюсь вопросом, действительно ли она была отменена по причинам недостаточной безопасности - либо же просто у ливийских руководителей не было желания принимать нас?" - добавил представитель Еврокомиссии.

"Возможно, что в ближайшие сутки мы получим хорошие новости - но возможно что и нет, и ситуация ухудшится как для нас, так и для ливийцев. Возможно, Германия подтвердит проведение конференции, а может быть и нет. Возможно, все же удастся добиться прекращения огня. Я очень надеюсь, что мы все же сумеем воспользоваться предоставляющейся возможностью", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Изменение ситуации

Боррель особо отметил, что в ливийском кризисе происходит увеличение числа действующих лиц. "Шесть месяцев назад мы, европейцы, действовали достаточно активно в регионе Центрального Средиземноморья, но мы были одни. Теперь мы действуем еще активнее, однако Россия и Турция играют все более важную роль, поскольку они причастны к военным операциям - не действуя непосредственно с помощью своих войск, а направляя в Ливию потоки оружия. Это крупное геополитическое изменение ситуации в средиземноморском регионе", - признал заместитель главы Европейской комиссии

Политик особо отметил, что "Ливия превратилась в своего рода опухоль, которая распространяет свои метастазы в Сахеле". "То что там происходит, непосредственно связано с большим количеством оружия и боевиков, которые "заражают" весь регион", - заявил он.

Боррель высказал опасения относительно возможных путей изменения ситуации в Ливии. "Мы говорим и говорили, что не может быть военного урегулирования в Ливии. Но то же самое мы говорили и в отношении Сирии, - и теперь, в конечном счете, мы находимся в ситуации именно попыток военного решения проблемы", - отметил он.

Позиция Евросоюза

"Если теперь аналогичная ситуация повторится в Ливии, Евросоюз может заявить, что не будет принимать участия в военном урегулировании и забаррикадируется на своих позициях. Но следует учитывать, что в Ливии будут происходить действия именно по военному урегулированию со стороны Турции и России. И что это будет изменять равновесие в восточной части средиземноморского региона", - отметил Боррель.

"Мы не можем допускать, чтобы подобная ситуация повторилась в Ливии. Это вызывает у нас сильнейшую озабоченность. Я не думаю, что кого-то [в ЕС] обрадует, если возникнет пояс военных баз на ливийском побережье, которые будут контролировать ситуацию и при этом возникнет новый поток мигрантов в Центральном Средиземноморье", - заявил Боррель.

"Надеюсь, что в ближайшие часы и дни мы будем располагать хорошими новостями. Пройдет берлинская конференция с участием ливийских сторон, и возможно это станет первым этапом, который приведет нас к политической договоренности", - добавил он."Надеюсь, что в Берлине будет достигнута договоренность между различными сторонами, а мы сможем перейти к реализации этого договора. Это потребует, во-первых, осуществлять мониторинг прекращения огня и, во-вторых, контроль над соблюдением эмбарго на поставки оружия", - сказал Боррель.

Он сообщил, что в ближайшее время представит Совету по иностранной политике ЕС "конкретные предложения с тем, чтобы Евросоюз в большей мере участвовал в действиях по этим двум направлениям". А также с тем, чтобы была "открыта новая страница в истории Ливии".