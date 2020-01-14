СМИ сообщили о подавлении вооруженного мятежа в столице Судана

КАИР, 15 января. /ТАСС/. Вооруженный мятеж сотрудников оперативного управления Службы общей разведки Судана подавлен, они сложили оружие и сдались. Об этом сообщил в среду суданский информационный портал Al-Mashhad со ссылкой на заявление разведки. Арестованы 43 человека. В ходе произошедших в Хартуме вооруженных стычек погиб один военнослужащий, еще семеро получили ранения.

Как передает суданское издание Rakuba news, мятежникам дали четыре часа на принятие решения - сдаться или ожидать штурма. В настоящее время армия взяла под свой контроль все штаб-квартиры управления, где засели зачинщики бунта. Между тем, на окраинах Хартума, по данным телеканала Al Arabiya, еще слышна стрельба.

Во вторник в суданской столице произошли перестрелки между силами военной полиции и сотрудниками оперативного управления разведслужб. Еще несколько месяцев назад было объявлено о планах реструктуризации служб безопасности, в рамках которой оперативное управление Службы общей разведки подлежало расформированию, а его аппарат, насчитывающий до 10 тысяч бойцов, должен был быть переведен на службу в армию или Силы быстрого реагирования. Часть персонала предполагалось отправить в отставку по достижении пенсионного возраста с выплатой компенсации. Однако сотрудники управления в знак протеста устроили мятеж.

На улицах Хартума появились армейские подразделения, которые разместили там танки и бронетранспортеры. Они перекрыли основную трассу, ведущую в аэропорт. Работа главной воздушной гавани страны была приостановлена, все полеты отменены. Воздушное пространство над Суданом по соображениям безопасности закрыто до сих пор.

В связи с событиями в Хартуме выступил генеральный прокурор республики Тадж ас-Сир, который заявил, что "поднятый вооруженный мятеж квалифицируется как преступление, которое карается в соответствии с уголовным кодексом смертной казнью или пожизненным заключением". "Государству нужна разведывательная служба, которая будет обеспечивать безопасность, а не запугивать граждан и дестабилизировать страну, - сказал он. - Необходимо провести тщательное расследование произошедшего и реструктурировать весь разведывательный аппарат в рамках конституции".