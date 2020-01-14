В Пентагоне заявили, что Эр-Рияд пока не возмещал США затраты на переброску войск

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии пока не возмещали США расходы на переброску и размещение американских войск в этой стране. Об этом сообщила во вторник телекомпании CNN официальный представитель Министерства обороны США Ребекка Ребарих.

К ней обратились за уточнением слов президента Дональда Трампа в интервью телеканалу Fox News, опубликованном 10 января. Трамп в интервью сообщил, что у США есть возможность забрать у Ирака компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск из этой страны. В качестве одного из примеров такого подхода хозяин Белого дома назвал военное сотрудничество с Эр-Риядом.

"Мы направили войска в Саудовскую Аравию, которая нам за это заплатила <...> Они уже внесли на депозит в банке $1 млрд", - сказал глава государства.

Официальный представитель Пентагона пояснила, что это не совсем так. "Саудовские власти согласились взять на себя часть расходов на эти действия, в настоящий момент ведется обсуждение с целью придать официальный характер такому вкладу. Вложения такого рода не влекут за собой размещение дополнительных сил США и не вынуждают Минобороны осуществлять новые миссии или брать на себя дополнительные обязательства", - пояснила Ребарих.

"Хотя мы не даем комментариев по поводу двусторонних соглашений в области обороны, Соединенные Штаты в целом поощряют долевое участие партнеров в обеспечении обоюдных интересов в области безопасности, включая оборону Персидского залива", - добавили в Госдепартаменте, отвечая на запрос CNN.

Пентагон объявил 11 октября прошлого года о том, что США перебрасывают в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военнослужащих, две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло, две батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot и систему противоракетной обороны THAAD. Такое решение администрация США приняла после того, как в ночь на 14 сентября с помощью беспилотных летательных аппаратов были нанесены удары по двум предприятиям саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за эту атаку взяли на себя представители мятежного йеменского движения "Ансар Аллах".