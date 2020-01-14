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В Пентагоне заявили, что Эр-Рияд пока не возмещал США затраты на переброску войск

В ведомстве сообщили, что саудовские власти согласились взять на себя часть расходов на эти действия, в настоящий момент ведется обсуждение с целью придать официальный характер такому вкладу

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии пока не возмещали США расходы на переброску и размещение американских войск в этой стране. Об этом сообщила во вторник телекомпании CNN официальный представитель Министерства обороны США Ребекка Ребарих.

К ней обратились за уточнением слов президента Дональда Трампа в интервью телеканалу Fox News, опубликованном 10 января. Трамп в интервью сообщил, что у США есть возможность забрать у Ирака компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск из этой страны. В качестве одного из примеров такого подхода хозяин Белого дома назвал военное сотрудничество с Эр-Риядом.

"Мы направили войска в Саудовскую Аравию, которая нам за это заплатила <...> Они уже внесли на депозит в банке $1 млрд", - сказал глава государства.

Официальный представитель Пентагона пояснила, что это не совсем так. "Саудовские власти согласились взять на себя часть расходов на эти действия, в настоящий момент ведется обсуждение с целью придать официальный характер такому вкладу. Вложения такого рода не влекут за собой размещение дополнительных сил США и не вынуждают Минобороны осуществлять новые миссии или брать на себя дополнительные обязательства", - пояснила Ребарих.

"Хотя мы не даем комментариев по поводу двусторонних соглашений в области обороны, Соединенные Штаты в целом поощряют долевое участие партнеров в обеспечении обоюдных интересов в области безопасности, включая оборону Персидского залива", - добавили в Госдепартаменте, отвечая на запрос CNN.

Пентагон объявил 11 октября прошлого года о том, что США перебрасывают в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военнослужащих, две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло, две батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot и систему противоракетной обороны THAAD. Такое решение администрация США приняла после того, как в ночь на 14 сентября с помощью беспилотных летательных аппаратов были нанесены удары по двум предприятиям саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за эту атаку взяли на себя представители мятежного йеменского движения "Ансар Аллах".

Теги
СШАСаудовская Аравия
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