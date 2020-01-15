Полиция Канады займется идентификацией жертв авиакатастрофы в Иране

ОТТАВА, 15 января. /ТАСС/. Эксперты Королевской канадской конной полиции (национальной полиции) примут участие в установлении личностей соотечественников, погибших в результате катастрофы украинского самолета в Иране. Об этом сообщил во вторник телеканал CBC .

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По его данным, соответствующий запрос поступил в канадское бюро Интерпола, которое курирует национальная полиция страны. Теперь местным криминалистам предстоит оказывать помощь в идентификации погибших. Для этого в Канаду из Ирана будут доставляться образцы ДНК жертв трагедии.

Отправка канадских полицейских в Тегеран пока не планируется.