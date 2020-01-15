WSJ: США могут урезать военную помощь Ираку при выводе своих войск из него

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа ведет подготовку к сокращению военной помощи Ираку в размере $250 млн на случай вынужденного вывода американских войск из этой страны. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal со ссылкой на попавшую в ее распоряжение переписку по электронной почте между Госдепартаментом и Министерством обороны Соединенных Штатов.

Согласно публикации, профильный отдел внешнеполитического ведомства США работает над тем, чтобы не выделять Ираку все $250 млн военной помощи, одобренной Конгрессом на текущий финансовый год (начался 1 октября 2019 года). При этом Госдепартамент планирует выяснить у административно-бюджетного управления Белого дома, возможно ли отозвать запрос на предоставление на те же цели еще $100 млн в 2021 финансовом году "ввиду нынешней ситуации" в Ираке.

"Это не отменяет возможность того, что Конгресс снова рассмотрит вопрос о выделении помощи в случае изменения положения в Ираке", - цитирует газета одно из посланий по электронной почте.

По данным газеты, администрация США пока не приняла окончательное решение по данному вопросу. Сотрудникам ведомств поручено проработать, какие финансовые средства, предназначенные Багдаду, можно сократить, удержать или перенаправить на иные цели в случае вывода американских войск из Ирака.