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Начало процедуры импичмента Трампа

Трамп назвал слушания по импичменту в Палате представителей самыми предвзятыми в истории

Президент США подверг демократов критике за требование обеспечить честный процесс в Сенате

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подверг критике демократов за требование обеспечить честный процесс в Сенате Конгресса в рамках процедуры импичмента, назвав состоявшиеся в прошлом году слушания в Палате представителей самыми предвзятыми в истории. Соответствующую запись глава Белого дома разместил во вторник вечером в Twitter.

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"[Лидер демократического меньшинства в Сенате от штата Нью-Йорк] слезливый Чак Шумер заявил, что американцы хотят честного процесса [по импичменту] в Сенате. Правда же, но почему нервозная [спикер Палаты представителей Конгресса] Нэнси Пелоси и коррумпированный изворотливый [глава спецкомитета по разведке нижней палаты] Адам Шифф не обеспечили честный процесс в Палате представителей? - отметил Трамп. - Это были самые предвзятые и нечестные слушания в истории Конгресса!"

По словам лидера республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа Митча Макконнелла, процедура импичмента в Сенате может начаться 21 января. Начало судебного процесса напрямую зависит от того, когда Палата представителей передаст сенаторам обвинительное заключение в отношении нынешнего главы Белого дома. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни после соответствующего голосования в среду, как сообщила ранее Пелоси.

Перед этим она может объявить имена законодателей, которые в случае одобрения резолюции о передаче сенаторам обвинительного заключения будут уполномочены представлять нижнюю палату на судебном процессе в Сенате. В США их называют управляющими.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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