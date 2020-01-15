Трамп назвал слушания по импичменту в Палате представителей самыми предвзятыми в истории

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подверг критике демократов за требование обеспечить честный процесс в Сенате Конгресса в рамках процедуры импичмента, назвав состоявшиеся в прошлом году слушания в Палате представителей самыми предвзятыми в истории. Соответствующую запись глава Белого дома разместил во вторник вечером в Twitter .

"[Лидер демократического меньшинства в Сенате от штата Нью-Йорк] слезливый Чак Шумер заявил, что американцы хотят честного процесса [по импичменту] в Сенате. Правда же, но почему нервозная [спикер Палаты представителей Конгресса] Нэнси Пелоси и коррумпированный изворотливый [глава спецкомитета по разведке нижней палаты] Адам Шифф не обеспечили честный процесс в Палате представителей? - отметил Трамп. - Это были самые предвзятые и нечестные слушания в истории Конгресса!"

По словам лидера республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа Митча Макконнелла, процедура импичмента в Сенате может начаться 21 января. Начало судебного процесса напрямую зависит от того, когда Палата представителей передаст сенаторам обвинительное заключение в отношении нынешнего главы Белого дома. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни после соответствующего голосования в среду, как сообщила ранее Пелоси.

Перед этим она может объявить имена законодателей, которые в случае одобрения резолюции о передаче сенаторам обвинительного заключения будут уполномочены представлять нижнюю палату на судебном процессе в Сенате. В США их называют управляющими.