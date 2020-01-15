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Начало процедуры импичмента Трампа

Демократы хотят отправить в Сенат США новые документы в рамках процедуры импичмента Трампа

Материалы, в частности, содержат переписку предпринимателя Льва Парнаса, который, предположительно, выполнял на Украине поручения адвоката Трампа Рудольфа Джулиани

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Демократы Палаты представителей Конгресса США намерены вместе с обвинительным заключением против президента Дональда Трампа направить в Сенат новые документы для проведения судебного процесса в рамках процедуры импичмента. Это следует из распространенного во вторник послания председателя спецкомитета по разведке Адама Шиффа в адрес главы юридического комитета нижней палаты Джерролда Надлера.

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Данные материалы, в частности, содержат переписку предпринимателя Льва Парнаса, который, предположительно, выполнял на Украине поручения адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Соответствующие данные передал демократам сам Парнас.

В октябре 2019 года он и предприниматель Игорь Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Марии Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время июльского телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе американской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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