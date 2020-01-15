Премьеры Канады и Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

ОТТАВА, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абдель Махди, в ходе которого обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом во вторник сообщила пресс-служба канадского премьера.

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"Лидеры обсудили ситуацию в Ираке и важность продолжения борьбы с "Даиш" (арабское название террористической группировки "Исламское государство" - запрещена в РФ) ради сохранения мира и стабильности в Ираке и во всем регионе", - говорится в сообщении. В частности, Махди поблагодарил Трюдо за участие Канады в миссии военных инструкторов НАТО.

Политики также согласились с тем, что необходима деэскалация напряженности на Ближнем Востоке. Помимо этого, Махди выразил свои соболезнования в связи с катастрофой украинского лайнера в небе над Ираном, в результате чего погибли 57 граждан Канады.