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Обострение конфликта на Ближнем Востоке
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Трамп: США не стремятся к смене режима в Иране

В Вашингтоне внимательно отслеживают ситуацию с протестами в стране, отметил американский лидер

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не ставят целью смену режима в Иране, но внимательно отслеживают ситуацию с акциями протеста в исламской республике. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Висконсин. Трансляция велась американскими телеканалами.

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"В этот момент иранцы вышли на улицы в таком количестве, какого еще не было. Они протестуют против репрессий режима и требуют лучшего будущего, великие люди, - утверждает глава Белого дома. - Народ устал смотреть, как их власть грабит Иран, чтобы сеять смерть, насилие и войны".

"Я предупреждаю правительство Ирана о том, что оно не должно допускать насилия или убивать кого-либо из протестующих, весь мир следит за этим", - сказал Трамп. По его версии, жертвами стали уже "тысячи протестующих". "Мы поддерживаем иранский народ и борьбу за свободу. Происходит нечто невероятное", - добавил президент.

"Мы внимательно, очень внимательно следим <...>, - отметил он. - Мы не стремимся к смене режима".

15 ноября 2019 года в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива. После этого в ряде городов прошли акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были отмечены в сотне населенных пунктов. В последние дни в Тегеране состоялся ряд акций протеста против того, что иранские системы ПВО 8 января по ошибке сбили украинский авиалайнер Boeing 737 над территорией исламской республики.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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