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США ускоряют разработку средств борьбы с беспилотниками и гиперзвукового оружия

Кроме того, США собираются в ближайшие месяцы развернуть за рубежом дополнительные средства противовоздушной обороны

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены существенно активизировать разработку средств защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также гиперзвуковых вооружений. Об этом сообщила во вторник на встрече с журналистами, в числе которых находился корреспондент ТАСС, заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

Обещание рывка

"В действительности мы лишь на прошлой неделе решили, что создадим оперативный пункт по гиперзвуковым вооружениям, чтобы приступить к изучению оборонно-промышленной базы, начать привлекать различные компании", - заявила заместитель главы Пентагона.

При этом она пообещала, что США продемонстрируют в нынешнем году значительный прогресс в создании таких вооружений. "Так что гиперзвуковые вооружения - это подлинные командные усилия в министерстве обороны в целом, и, думаю, в текущем году вы увидите [в этой сфере] не только активную деятельность, но и существенный прогресс", - сказала Лорд.

Новая структура

Кроме того, она отметила, что Вооруженные силы США ускоряют создание систем защиты от беспилотников, особенно в свете сравнительно недавних атак на объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии.

"Мы решили, что исполнительным агентом по борьбе с БПЛА будут Сухопутные войска [США]. Мы создаем в [пригороде Вашингтона в штате Вирджиния близ Пентагона] Кристал-Сити управление [для решения таких задач]. Генерал-майор [Шон] Гейни станет руководителем этого управления, где будут работать порядка 60 человек. Мы сейчас завершаем решение политических вопросов, которые будут направлять деятельность [данной структуры]. Однако в целом идея заключается в том, чтобы объединить все усилия в плане разработки и развертывания, создать три-пять систем, которые будут лучше всего подходить для борьбы с БПЛА, и гарантировать, что мы применяем это в масштабах всего Министерства обороны США", - пояснила Лорд.

Согласно изложенным ею сведениям, оценочную работу на этом направлении американское военное ведомство планирует завершить в апреле.

"Мы рассматриваем ряд режимов работы сенсоров, ряд механизмов нанесения поражения [беспилотникам противника] <...> Один из предварительных выводов заключается в том, что единого шаблона решения проблемы не существует. Нужна система с многочисленными сенсорами, многочисленными системами уничтожения, а ключ - в командовании и управлении и связи на всем театре военных действий", - подчеркнула замминистра обороны.

Возможная переброска за рубеж

Из ее высказываний также следовало, что США собираются в ближайшие месяцы развернуть за рубежом дополнительные средства противовоздушной обороны. Никаких деталей на этот счет Лорд не привела.

"В следующие несколько месяцев мы в действительности отправляем некоторые довольно всеобъемлющие системы, с которыми генерал Гейни только вчера (в понедельник - прим. ТАСС) ознакомился вместе со мной. Мы уже осуществили развертывание огромного объема военной техники. Речь идет просто о различных типах <...> Сейчас у нас хорошо обстоят дела с интегрированной противовоздушной обороной <...> Мы хотим, чтобы [в обороне] был охват всех систем [потенциального противника] - от категорий [БПЛА] 1-2 (то есть легких) до примерно 3-5 (то есть средних и тяжелых)", - сказала Лорд.

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