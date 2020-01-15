{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новый президент Гватемалы вступил в должность

Алехандро Джамматтеи сменил на этом посту Джимми Моралеса

МЕХИКО, 15 января. /ТАСС/. Алехандро Джамматтеи вступил во вторник вечером в должность президента Гватемалы, сменив на этом посту Джимми Моралеса. Торжественная церемония была организована в Национальном театре имени Мигеля Анхеля Астуриаса (писателя, лауреата Нобелевской премии) в столице республики на несколько часов позднее, чем планировалось.

Кандидат от правоцентристской партии "Вперед" победил во втором туре президентских выборов 11 августа 2019 года. Он заручился поддержкой более 57% сограждан, участвовавших в голосовании, и с большим отрывом обошел соперницу, бывшую первую леди Сандру Торрес. Врач по образованию и отец троих детей в четвертый раз претендовал на высшую государственную должность. Впервые он выставил свою кандидатуру в 2007 году, но тогда финишировал только третьим.

В качестве главы государства 63-летнему политику в следующие четыре года придется бороться с давними проблемами Гватемалы, главными из которых остаются разгул преступности, низкий уровень жизни и коррупция. В настоящее время шесть из десяти граждан республики живут за чертой бедности, а примерно 23% населения - в нищете.

Во время предвыборной кампании Джамматтеи обещал развивать экономику, создавать новые рабочие места и привлекать иностранные инвестиции. Он также намерен вести бескомпромиссную борьбу с криминалом, для чего собирается вернуть смертную казнь и приравнять орудующие в стране банды к террористическим группировкам.

Теги
ГватемалаМоралес, ДжиммиДжамматтеи, АлехандроТоррес, Сандра
Реклама на ТАСС
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Трамп: США не стремятся к смене режима в Иране
В Вашингтоне внимательно отслеживают ситуацию с протестами в стране, отметил американский лидер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС