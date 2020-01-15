Новый президент Гватемалы вступил в должность

МЕХИКО, 15 января. /ТАСС/. Алехандро Джамматтеи вступил во вторник вечером в должность президента Гватемалы, сменив на этом посту Джимми Моралеса. Торжественная церемония была организована в Национальном театре имени Мигеля Анхеля Астуриаса (писателя, лауреата Нобелевской премии) в столице республики на несколько часов позднее, чем планировалось.

Кандидат от правоцентристской партии "Вперед" победил во втором туре президентских выборов 11 августа 2019 года. Он заручился поддержкой более 57% сограждан, участвовавших в голосовании, и с большим отрывом обошел соперницу, бывшую первую леди Сандру Торрес. Врач по образованию и отец троих детей в четвертый раз претендовал на высшую государственную должность. Впервые он выставил свою кандидатуру в 2007 году, но тогда финишировал только третьим.

В качестве главы государства 63-летнему политику в следующие четыре года придется бороться с давними проблемами Гватемалы, главными из которых остаются разгул преступности, низкий уровень жизни и коррупция. В настоящее время шесть из десяти граждан республики живут за чертой бедности, а примерно 23% населения - в нищете.

Во время предвыборной кампании Джамматтеи обещал развивать экономику, создавать новые рабочие места и привлекать иностранные инвестиции. Он также намерен вести бескомпромиссную борьбу с криминалом, для чего собирается вернуть смертную казнь и приравнять орудующие в стране банды к террористическим группировкам.