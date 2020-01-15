Помпео и Мотэги подтвердили необходимость избегать эскалации на Ближнем Востоке

ТОКИО, 15 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги провел во вторник в Сан-Франциско встречу с госсекретарем США Майклом Помпео, в ходе которой стороны подтвердили необходимость прилагать усилия для препятствования эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении японского внешнеполитического ведомства.

Как США и Иран едва не начали новый год с войны

Пять дней на грани. Как США и Иран едва не начали новый год с войны

"Стороны провели откровенный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. Министр Мотэги заявил, что он глубоко обеспокоен обострением напряженности в регионе и призвал все заинтересованные страны приложить дипломатические усилия для снятия напряженности. Стороны также выразили согласие с тем, что необходимо избегать эскалации на Ближнем Востоке", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Мотэги и Помпео обсудили ситуацию на Корейском полуострове и проблему похищений японских граждан северокорейскими спецслужбами. В Сан-Франциско также состоялась трехсторонняя встреча с участием министра иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва.

Визит главы МИД Японии в США приурочен к 60-летию подписания японо-американского договора о безопасности.