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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Помпео и Мотэги подтвердили необходимость избегать эскалации на Ближнем Востоке

Глава МИД Японии призвал все заинтересованные страны приложить дипломатические усилия для снятия напряженности

ТОКИО, 15 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги провел во вторник в Сан-Франциско встречу с госсекретарем США Майклом Помпео, в ходе которой стороны подтвердили необходимость прилагать усилия для препятствования эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении японского внешнеполитического ведомства.

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"Стороны провели откровенный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. Министр Мотэги заявил, что он глубоко обеспокоен обострением напряженности в регионе и призвал все заинтересованные страны приложить дипломатические усилия для снятия напряженности. Стороны также выразили согласие с тем, что необходимо избегать эскалации на Ближнем Востоке", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Мотэги и Помпео обсудили ситуацию на Корейском полуострове и проблему похищений японских граждан северокорейскими спецслужбами. В Сан-Франциско также состоялась трехсторонняя встреча с участием министра иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва.

Визит главы МИД Японии в США приурочен к 60-летию подписания японо-американского договора о безопасности.

Теги
ЯпонияСШАРеспублика КореяПомпео, Майкл (Майк)Мотэги, ТосимицуОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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