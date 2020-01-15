Экс-помощник Трампа Флинн просит отозвать признание о разговоре с Кисляком

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн заявил о намерении отозвать свое признание в том, что непреднамеренно предоставил неполную информацию о разговоре с занимавшим в декабре 2016 года пост посла России в США (2008-2017) Сергеем Кисляком. Об этом говорится в ходатайстве Флинна, размещенном во вторник в базе данных федерального суда Вашингтона.

Его дело рассматривается в рамках расследования приписываемого РФ вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Как удалось выяснить спецпрокурору Роберту Мюллеру, Флинн скрыл от ФБР тот факт, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал с российским дипломатом ситуацию, возникшую после введения санкций в отношении РФ, ставших реакцией Вашингтона на предполагаемое вмешательство Москвы в американские президентские выборы. Пойдя на сделку со следствием, экс-помощник Трампа признал, что непреднамеренно предоставил неполную информацию об этом разговоре.

"Признание вины Флинна, таким образом, отозвано", - говорится в документах суда. Кроме того, бывший помощник ходатайствовал о переносе даты оглашения приговора с 28 января на 27 февраля 2020 года. Ранее сроки уже несколько раз переносились. Изначально оглашение вердикта должно было состояться 18 декабря 2018 года.

7 января обвинение попросило суд приговорить Флинна к тюремному заключению на срок до шести месяцев.

В феврале 2018 года экс-помощник Трампа был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Кисляком. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что разбирательство не выявило сговора Трампа с Москвой. Он утверждал при этом, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании.