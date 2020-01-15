Буттеджадж считает, что возможности продления СНВ-3 сократились

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Экс-мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттеджадж полагает, что возможности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) между США и Россией за время президентства Дональда Трампа сократились. Соответствующее заявление он сделал во время первых в нынешнем году общенациональных теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года. Трансляцию из Университета Дрейка в Де-Мойне (штат Айова) ведет телекомпания CNN .

Буттеджаджу был задан вопрос относительно того, позволит ли он Ирану обладать ядерным оружием. "Нет. Наша безопасность основывается на гарантии того, что Иран не станет ядерной державой, - подчеркнул политик. - Кроме того, перед нами стоит множество других вызовов, касающихся нераспространения ядерного оружия по всему миру".

"Несмотря на то, что нынешний президент [США Дональд Трамп] потворствует [российскому лидеру] Владимиру Путину, мы, кажется, находимся еще дальше от возможности работы с Россией по таким темам, как продление ДСНВ", - высказал свою точку зрения Буттеджадж. "Мы должны двигаться в направлении снижения, а не роста ядерной угрозы", - заключил он.

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.