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Власти Судана открыли воздушное пространство после мятежа в Хартуме

Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пообещал никогда не допустить переворота в стране

ТАСС, 15 января. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что воздушное пространство над страной вновь открыто после подавления вооруженного мятежа сотрудников оперативного управления суданской Службы общей разведки. Об этом в среду сообщил арабский телеканал Al Arabiya.

Аль-Бухран также пообещал никогда не допустить переворота в стране. По словам главы Суверенного совета, все сооружения, принадлежащие разведслужбам Судана, в настоящее время находятся под контролем армии.

Ранее суданский информационный портал Al Mashhad со ссылкой на заявление разведки информировал, что 43 человека арестованы в результате подавления вооруженного мятежа сотрудников оперативного управления Службы общей разведки Судана. В ходе произошедших в Хартуме вооруженных стычек погиб один военнослужащий, еще семеро получили ранения. На улицах Хартума появились армейские подразделения, которые разместили там танки и бронетранспортеры. Они перекрыли основную трассу, ведущую в аэропорт. Работа главной воздушной гавани страны была приостановлена, все полеты отменены.

Во вторник в суданской столице произошли перестрелки между силами военной полиции и сотрудниками оперативного управления разведслужб. Еще несколько месяцев назад было объявлено о планах реструктуризации служб безопасности, в рамках которой оперативное управление Службы общей разведки подлежало расформированию, а его аппарат, насчитывающий до 10 тыс. бойцов, должен был быть переведен на службу в армию или Силы быстрого реагирования. Часть персонала предполагалось отправить в отставку по достижении пенсионного возраста с выплатой компенсации. Однако сотрудники управления в знак протеста устроили мятеж.

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Судан
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