Байден не готов встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил во вторник в ходе первых в нынешнем году общенациональных теледебатов претендентов в кандидаты на пост президента США от Демократической партии, что не стал бы встречаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий. Трансляцию из Университета Дрейка в Де-Мойне (штат Айова) ведет телекомпания CNN .

"Без предварительных условий я не буду встречаться с "верховным лидером", который заявлял, что Джо Байден - это бешеная собака, которую следует забить палками", - сказал Байден под смех зала.

"В остальном он вам нравится", - уколол соперника сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. "В остальном он мне нравится. И он получил вскоре после этого теплое послание от Трампа", - ответил на реплику Байден.

15 ноября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) раскритиковало Байдена за его высказывания в адрес Ким Чен Ына, заявив, что бывший вице-президент "продолжает вести себя безрассудно" и "является ничем иным, как бешеной собакой, которая стремится только вцепиться кому-либо в горло". По мнению авторов комментария, человек, осмелившийся клеветать на достоинство верховного руководителя народной республики, "никогда не сможет избежать беспощадного наказания КНДР, кем бы он ни был и где бы ни находился". При этом ЦТАК не указало, какие именно высказывания Байдена, неоднократно критиковавшего власти КНДР и политику президента США Дональда Трампа в отношении этой страны, оскорбили Пхеньян.

17 ноября за бывшего вице-президента заступился Трамп, написав в Twitter, что "Байден, может быть, сонный и очень медлительный, но точно не "бешеная собака".

В теледебатах, помимо Байдена и Сандерса, участвуют сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж и миллиардер из Калифорнии Том Стейер.