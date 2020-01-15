Демократы на теледебатах разошлись во мнениях о выводе войск из Ирака

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Претенденты на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США разошлись во мнениях по вопросу о целесообразности вывода американских войск из Ирака. Их очередные теледебаты проходят во вторник в Университете Дрейка в штате Айова, трансляцию ведет телекомпания CNN.

Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен выразила убеждение в том, что настала пора вернуть американский контингент на родину. "Я считаю, что наши войска нужно вывести", - отметила она. "Нам надо покончить с типом мышления, который указывает на то, что мы способны на все с помощью войск. Наши вооруженные силы являются лучшими на Земле, но нам следует перестать обращаться к ним для решения проблем, которые нельзя урегулировать военным путем", - добавила сенатор.

Бывший мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттеджадж считает возможным для США обойтись без "бесконечных обязательств по размещению военных сил". "В настоящий момент наш президент [Дональд Трамп] на самом деле направляет еще больше войск [на Ближний Восток]", - продолжил он. Буттеджадж выразил надежду на то, что ему в случае избрания президентом никогда не придется заручаться согласием Конгресса на применение военной силы за пределами страны.

Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар придерживается обратной точки зрения. "Я бы [в случае избрания президентом] оставила там немного войск, но не на том уровне, к которому стремится сейчас Дональд Трамп", - заметила она.

Бывший вице-президент Джозеф Байден решительно выступил в поддержку сохранения военного присутствия США в других странах как минимум на уровне сил специального назначения.

"Вести переговоры с террористами нельзя. Надо уметь формировать коалиции, чтобы быть способными либо разгромить, либо сдержать их [боевиков]. В противном случае мы снова превратимся в мирового жандарма", - пояснил он, спрогнозировав волну терактов при таком сценарии.

С точки зрения Байдена, непреложным условием формирования любой антитеррористической коалиции "должно быть использование небольшого количества сил спецназначения для координации действий с партнерами по коалиции".