Партийные организации КНДР обсудили "фронтальный прорыв" для борьбы с санкциями

ПХЕНЬЯН, 15 января. /ТАСС/. Региональные организации Трудовой партии Кореи (ТПК) провели заседания для обсуждения новых мер противодействия международным санкциям, которые ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын назвал стратегией фронтального прорыва. Об этом сообщила в среду центральная газета народной республики "Нодон синмун".

Отмечается, что партийные заседания проходили по всей стране в течение двух дней, в понедельник и вторник. По данным газеты, для участия в региональных партсобраниях из Пхеньяна были направлены высокопоставленные чиновники. В частности, первый зампред Госсовета КНДР, председатель президиума Верховного народного собрания Цой Рён Хэ присутствовал на заседании регионального комитета провинции Хванхэ-Пукто.

Как сообщает "Нодон синмун", участники региональных партийных заседаний проанализировали "недостатки, препятствующие улучшению боевых качеств партийных организаций". По мнению авторов статьи, эти изъяны приводят к "нехватке правильных стратегий для экономического развития" и подрывают дух социализма в различных сферах жизни страны. При этом на партийных заседаниях шла речь и о конкретных мерах в экономике. В частности, перед участниками была поставлена задача "максимально увеличить производство в области растениеводства и животноводства".

Ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын призвал к "фронтальному прорыву" в борьбе с санкциями, отметив, что первоочередными задачами руководства республики в 2020 году станут развитие экономики и рост благосостояния граждан. Подводя итоги пленума ЦК ТПК, который прошел в Пхеньяне с 28 по 31 декабря, лидер КНДР отметил, что неотложными задачами являются "переналадка экономической базы страны и всеобщая мобилизация производственного потенциала". При этом Ким Чен Ын подчеркнул, что продолжение долгосрочной конфронтации с США можно считать уже свершившимся фактом, что потребует дальнейшего укрепления внутренних сил страны во всех сферах.