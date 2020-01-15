В Пекине заявили, что Тайвань независимо от итогов выборов является частью Китая

ПЕКИН, 15 января. /ТАСС/. Результаты недавних выборов на Тайване не отменяют того факта, что остров является неотъемлемой частью территории Китая. Об этом заявил в среду представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.

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"Результаты тайваньских региональных выборов не могут изменить того факта, что Тайвань является неотчуждаемой частью территории Китая", - сказал он на регулярной пресс-конференции. Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива стремятся к мирному развитию отношений между собой, добавил Ма Сяогуан.

По его словам, китайская политика в отношении Тайваня ясна и последовательна. Лучшим путем к достижению национального единства, резюмировал Ма Сяогуан, является реализация принципов "мирное воссоединение" и "одна страна - две системы".