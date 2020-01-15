Трамп считает, что подвергся бы критике, не проведи он операцию против Сулеймани

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подвергся бы критике со стороны демократов, если бы операция против командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани не была проведена. Об этом сам он заявил во вторник, выступая перед сторонниками в штате Висконсин. Трансляция велась американскими телеканалами.

"Он [Сулеймани] должен был быть убит еще 20 лет назад. Если бы я не сделал это, то мы бы потеряли три, четыре, пять посольств или баз, потеряли тысячи человек, - утверждал глава Белого дома. - Демократы тогда бы сказали: "Трамп должен был взять его".

"Мы его убили, а они заявили, что это ужасно. Если бы мы не сделали этого, то демократы тоже бы заявили, что это ужасно", - считает президент.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.