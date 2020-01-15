{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Трамп считает, что подвергся бы критике, не проведи он операцию против Сулеймани

По словам президента США, американцы должны были устранить иранского генерала еще 20 лет назад

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подвергся бы критике со стороны демократов, если бы операция против командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани не была проведена. Об этом сам он заявил во вторник, выступая перед сторонниками в штате Висконсин. Трансляция велась американскими телеканалами.

На эту тему
Гибель иранского генерала Сулеймани в результате ракетного удара США. Главное

"Он [Сулеймани] должен был быть убит еще 20 лет назад. Если бы я не сделал это, то мы бы потеряли три, четыре, пять посольств или баз, потеряли тысячи человек, - утверждал глава Белого дома. - Демократы тогда бы сказали: "Трамп должен был взять его".

"Мы его убили, а они заявили, что это ужасно. Если бы мы не сделали этого, то демократы тоже бы заявили, что это ужасно", - считает президент.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Теги
СШАТрамп, ДональдГибель иранского генерала Касема Сулеймани
Реклама на ТАСС
Выборы президента США - 2020
Лидеры гонки демократов не сомневаются, что президентом США может стать женщина
Берни Сандерс отметил, что на прошлых выборах президента кандидат от демократов Хиллари Клинтон получила примерно на 3 млн голосов больше, чем Дональд Трамп
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС