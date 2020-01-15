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Байден заявил, что не видит связи между исходом импичмента и выборами президента США

Бывший вице-президент считает, что Трамп на самом деле совершил правонарушения, подпадающие под импичмент

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что исход процедуры отстранения от должности президента Дональда Трампа в Конгрессе не имеет отношения к предстоящим в ноябре всеобщим выборам.

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На очередных теледебатах претендентов в кандидаты на пост президента США от Демократической партии, проходящих во вторник в Университете Дрейка в штате Айова, бывшего вице-президента спросили, будет ли сложнее противостоять Трампу на выборах, если при рассмотрении обвинений в Сенате действующий глава государства будет полностью оправдан. "Это к делу не относится", - ответил Байден.

"У [спикера нижней палаты Конгресса] Нэнси Пелоси и Палаты представителей нет иного выбора, кроме как двигаться вперед. Он [Трамп] на самом деле совершил правонарушения, подпадающие под импичмент", - считает Байден. Трансляцию дебатов ведет телекомпания CNN.

Во вторник Пелоси (демократ, от штата Калифорния) объявила, что голосование по резолюции о передаче в Сенат обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента американского президента пройдет в среду. Две статьи обвинения против Трампа - злоупотребление властью и препятствование Конгрессу - были утверждены демократами еще 18 декабря. Во время судебного процесса сенаторы будут выполнять функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступит стороной обвинения. Чтобы импичмент был объявлен, необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (67). При нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 из 100 мест.

Трамп ранее неоднократно критиковал демократов за то, что они задерживают передачу обвинительного заключения в Сенат.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020Начало процедуры импичмента Трампа
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