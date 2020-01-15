Лидеры гонки демократов не сомневаются, что президентом США может стать женщина

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Политики женского пола могут одержать победу на предстоящих в США выборах главы государства. Уверенность в этом выразили во вторник на общенациональных теледебатах в штате Айова политики, которые сейчас имеют наиболее высокие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Трансляцию ведет телеканал CNN.

Сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса попросили прокомментировать утверждения о том, что в 2018 году на встрече с сенатором от Массачусетса Элизабет Уоррен, которая сейчас также участвует в гонке, он выразил сомнения в возможности победы женщины на президентских выборах в США. "Я этого не говорил", - ответил Сандерс. Как подчеркнул сенатор, в последние десятилетия он регулярно публично заявлял о том, что лидером США может стать женщина.

Сандерс напомнил, что на прошлых выборах президента кандидат от демократов Хиллари Клинтон получила примерно на 3 млн голосов больше, чем Дональд Трамп, который в итоге одержал победу. "Как кто-либо может не верить, что женщина может победить на выборах президента США?" - подчеркнул законодатель.

"Вопрос о том, может ли женщина стать президентом, уже поднимался ранее. Пришло время дать на него решительный ответ", - констатировала сама Уоррен. Она отметила, что ранее ей ни разу не приходилось проигрывать республиканцам на выборах.

"Я согласен, женщины могут победить", - сказал бывший вице-президент США Джозеф Байден. Вместе с тем он добавил, что "по-настоящему важен вопрос о том, кто сможет объединить партию". Байден выразил уверенность в том, что это смог бы сделать именно он.

Байден, Сандерс и Уоррен, согласно результатам социологических опросов, в настоящее время имеют наилучшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.