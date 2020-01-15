Сенатор США полагает, что Трамп не уделяет должного внимания защите Украины от России

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен утверждает, что президент США Дональд Трамп ставит собственные интересы выше необходимости помощи Украине в деле защиты от России. Соответствующее заявление политик сделала во время первых в нынешнем году общенациональных теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года. Трансляцию из Университета Дрейка в Де-Мойне (штат Айова) ведет телекомпания СNN .

"У нас на руках [готовящийся] судебный процесс в рамках процедуры импичмента [в Сенате Конгресса США]. Я буду там, так как это моя прямая обязанность, - заявила Уоррен. - Этот судебный процесс продемонстрирует продажность нынешней администрации".

"Речь тут идет о том, что Дональд Трамп ставит себя самого превыше всего остального. Не американские интересы, не народ Соединенных Штатов, даже не помощь Украине в защите от России, - указала сенатор. - Он помогает лишь сам себе".

Жалоба неназванного сотрудника американской разведки на содержание беседы Трампа с Зеленским стала в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты Трампа, президент пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.