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Генерал США считает, что развертывание комплекса "Авангард" не меняет в корне расклад сил

Первый полк с российским комплексом заступил на боевое дежурство 27 декабря 2019 года

ВАШИНГТОН, 15 января. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Развертывание Россией новейшего комплекса стратегического назначения "Авангард" с гиперзвуковым планирующим боевым блоком не меняет в корне существующий расклад сил между Вашингтоном и Москвой. Такое мнение выразил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл, выступая во вторник в Атлантическом совете в американской столице.

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"Я так не думаю", - сказал он, отвечая на вопрос, меняет ли в корне ситуацию тот факт, что 27 декабря 2019 года на боевое дежурство заступил первый полк с "Авангардом".

"Я не видел, чтобы они фактически поражали какую-либо цель, используя эту систему. Я знаю, в каком направлении развиваются наши технологии и с какой скоростью они развиваются, так что я пока не считаю, что это в корне меняет ситуацию", - убежден американский генерал.

26 декабря 2018 года пресс-служба Кремля сообщила, что Министерство обороны РФ провело зачетные летные испытания, в ходе которых осуществлен успешный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. По команде, которую из Национального центра управления обороной в Москве отдал президент РФ Владимир Путин, боевой расчет соединения РВСН провел пуск из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура. Согласно сообщению пресс-службы, в ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона. Отмечалось, что это был третий старт "Авангарда", на котором блок достиг скорости в 27 Махов. По итогам испытательного пуска государственная комиссия рекомендовала принять комплекс на вооружение.

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24-26 ноября 2019 года российские военные продемонстрировали "Авангард" специалистам США в рамках реализации Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Как уточнили в Минобороны РФ, Россия провела показ новейшего вооружения в целях поддержания жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ.

27 декабря 2019 года первый полк с ракетным комплексом "Авангард" впервые заступил на боевое дежурство в Домбаровском соединении РВСН в Оренбургской области.

Тактико-технические характеристики

"Авангард" - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. По данным открытых источников, боевой блок разработан НПО машиностроения (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года.

Впервые об этом оружии рассказал 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. На коллегии Минобороны РФ в конце 2018 года президент РФ отметил факт начала серийного производства ракетного комплекса "Авангард". Путин тогда подчеркнул, что "Авангард", наряду с ракетами "Сармат", комплексами "Кинжал" и "Пересвет", кратно увеличивает потенциал армии и флота, тем самым "надежно и безусловно обеспечивая безопасность России на ближайшие десятилетия".

Тактико-технические характеристики комплекса официально не публиковались. Предположительно, блок имеет длину около 5,4 м и максимальную скорость, более чем в 20 раз превышающую число Маха. По сообщению командующего РВСН Сергея Каракаева, корпус аппарата изготовлен из композиционных материалов, что обеспечивает стойкость к аэродинамическому нагреву в несколько тысяч градусов и защиту от лазерного облучения. Блок оборудован системой терморегуляции разработки московского НПО "Наука". 20 марта 2018 года источник в российском ОПК сообщил ТАСС, что мощность установленного на гиперзвуковом блоке ядерного заряда - "более 2 мегатонн в тротиловом эквиваленте". В настоящее время мощность боевого оснащения стратегических ядерных носителей РФ, США, Великобритании, КНР и прочих, как правило, не превышает 1 мегатонны.

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