Генерал США считает, что развертывание комплекса "Авангард" не меняет в корне расклад сил

ВАШИНГТОН, 15 января. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Развертывание Россией новейшего комплекса стратегического назначения "Авангард" с гиперзвуковым планирующим боевым блоком не меняет в корне существующий расклад сил между Вашингтоном и Москвой. Такое мнение выразил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл, выступая во вторник в Атлантическом совете в американской столице.

"Я так не думаю", - сказал он, отвечая на вопрос, меняет ли в корне ситуацию тот факт, что 27 декабря 2019 года на боевое дежурство заступил первый полк с "Авангардом".

"Я не видел, чтобы они фактически поражали какую-либо цель, используя эту систему. Я знаю, в каком направлении развиваются наши технологии и с какой скоростью они развиваются, так что я пока не считаю, что это в корне меняет ситуацию", - убежден американский генерал.

26 декабря 2018 года пресс-служба Кремля сообщила, что Министерство обороны РФ провело зачетные летные испытания, в ходе которых осуществлен успешный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. По команде, которую из Национального центра управления обороной в Москве отдал президент РФ Владимир Путин, боевой расчет соединения РВСН провел пуск из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура. Согласно сообщению пресс-службы, в ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона. Отмечалось, что это был третий старт "Авангарда", на котором блок достиг скорости в 27 Махов. По итогам испытательного пуска государственная комиссия рекомендовала принять комплекс на вооружение.