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Guardian: в Ливию направлены 2 тыс. бойцов сирийской вооруженной оппозиции

По данным газеты, бойцы подписали контракты с Правительством национального согласия Ливии на полгода

ТАСС, 15 января. Сирийская вооруженная оппозиция, поддерживаемая Турцией, направила около 2 тыс. своих бойцов в Ливию для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета Guardian.

По ее сведениям, около 650 бойцов покинули Сирию в конце 2019 года и уже прибыли в Триполи. Еще 1350 бойцов прибыли в Турцию 5 января, где часть из них проходит обучение в тренировочных лагерях на юге страны. Как отмечает издание, они затем вольются в Ливии в состав подразделения, названного в честь одного из лидеров ливийского сопротивления прошлого века Омара аль-Мухтара. По данным газеты, бойцы сирийской оппозиции подписали контракты с ПНС на полгода, по которым они будут получать по $2 тыс. в месяц.

28 ноября в Стамбуле было подписано соглашение о военном сотрудничестве между Турцией и ПНС Ливии, которое предусматривает обучение, подготовку, структурирование юридической базы, а также укрепление отношений между военными двух стран.

В полночь 12 января вступил в силу режим прекращения огня между враждующими в Ливии сторонами в рамках предложенной президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом инициативы. Враждующие лагеря поддержали перемирие, однако на протяжении последних дней неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении. Представители сторон 13 января прибыли в Москву для переговоров, по итогам которых Саррадж подписал соглашение о перемирии. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар попросил время для его изучения, однако позднее покинул российскую столицу, так и не поставив свою подпись под документом. Одновременно с этим стала поступать информация о возобновлении боев на юге Триполи, а ЛНА выпустила заявление, в котором декларировала "готовность и решимость добиться победы".

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Последний после длившихся с 4 апреля позиционных боев на подступах к Триполи 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу.

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